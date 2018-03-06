Общество

Начальник Псковской таможни стала лауреатом премии «Щит и роза»

Начальник Псковской таможни генерал-майор таможенной службы Светлана Степанова стала лауреатом общероссийской общественной премии «Щит и роза» в номинации «Гордость Отечества», сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Десятая юбилейная церемония вручения ежегодной общероссийской общественной премии «Щит и роза», учрежденной в 2008 году решением президиума Общероссийской общественной организации «Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб РФ», состоялась 28 февраля в Государственном Кремлевском Дворце.

Награда присуждается лучшим по профессии сотрудницам силовых министерств и ведомств за самоотверженность и профессионализм при выполнении служебного долга.

Премия прошла при поддержке администрации президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, правительства Москвы, МВД России, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, министерства обороны Российской Федерации, МЧС России, Минюст России, ФСИН России, ФССП России, ФТС России, ФСО России, Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Федерального агентства России по печати и массовым коммуникациям.

По традиции премия присуждалась в номинациях: «За верность служебному долгу», «Жизнь за Россию», «За высокую гражданственность», «За высокие спортивные достижения», «За отличие в учёбе». А в 2018 году по решению Оргкомитета введена новая номинация «Гордость Отчества». В ее рамках чествуют всех женщин-генералов, действующих и в отставке, гражданской службы и военных, а также действительных государственных советников.