Общество

Псковские специалисты провели окончательную сборку боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор»

Псковские специалисты провели окончательную сборку боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Западного военного округа, два звена новых боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор» поступили в состав сформированного в декабре прошлого года вертолетного полка ЗВО, дислоцированного в Смоленской области.

Боевые машины из цехов завода-изготовителя, находящегося на Дальнем Востоке, были переброшены в Псков военно-транспортной авиацией в разобранном виде, где специалисты произвели их окончательную сборку. После чего вертолеты уже своим ходом совершили перелет к месту постоянной дислокации.

На этой неделе экипажи, которые прошли специальную переподготовку в центре переучивания летного состава армейской авиации, расположенного в Тверской области, совершили первые учебные полеты на новых Ка-52.