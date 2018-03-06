Общество

Уникальный для Северо-Запада лабиринт для детей, поле для гольфа и скейт-парк появятся в Пскове

В Псковской области появится уникальный для Северо-Запада лабиринт для детей в лесопарковой зоне, поле для гольфа, скейт-парк и беспрецедентная для региона площадка для сдачи норм ГТО.

Об этом сегодня, 7 марта, на заседании инвестиционного Совета региона сообщил директор ООО «Раздолье» Алексей Севастьянов, рассказывая о ходе реализации инвестиционного проекта «Строительство автокемпинга для обслуживания транзитных туристов и спортивно-туристического комплекса», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, сроки реализации проекта были нарушены, но постепенно график работ восстанавливается. Первый гостиничный комплекс на 16 номеров уже готов, еще четыре коттеджа будут готовы в течение месяца, еще один корпус на 18 номеров в стадии строительства.

Строятся также различные спортивные площадки и рекреационные зоны.

«К 1 мая мы рассчитываем выйти со скейт-парком и полем для гольфа. Большую зону в 15 га будем осваивать постепенно, чтобы не мешать отдыхающим. Но мы уже сделали все мелиоративные работы. И подготовили новые туристические маршруты, беговые и лыжные дорожки. Поэтому отдыхать здесь можно будет и летом, и зимой. К 1 мая будет готова и полноценная площадка для сдачи ГТО, чего у нас в Псковской области нет», - заверил Алексей Севастьянов.

Добавим, что автокемпинг «Раздолье» располагается вдоль трассы М20 в черте Пскова. На его территории будет обустроена стоянка для автодомов и автоприцепов, предназначенных для проживания, автозаправочной станции, автомойки, стоянки для большегрузного транспорта, одноэтажных гостевых домов, бань, открытого концертного зала, кафе быстрого питания, спортивных и детских площадок. Также проект предусматривает обустройство территории для размещения палаточного городка для проведения различных культурно-массовых мероприятий.

Общий объем инвестиций составляет порядка 160 млн рублей. Ожидаемый бюджетный эффект - 5,3 млн рублей в год. При выходе проекта на полную мощность будет создано 50 рабочих мест.

Проект включен в перечень объектов туристско-рекреационного кластера «Псковский», реализуемого в рамках Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы».