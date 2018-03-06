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Денис Иванов: Кого назначать своими замами - законное решение Александра Братчикова, за которое он отвечает своей честью

Кого назначать своими заместителями - законное решение главы администрации Пскова Александра Братчикова, за которое он отвечает своей честью и достоинством. Такое мнение в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей высказал руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе Денис Иванов, комментируя вчерашнее заявление руководителя регионального отделения партии «Родина» Константина Вилкова, с которым тот выступил на сессии городского парламента 6 марта.

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Денис Иванов считает обвинения Вилкова в адрес Алексея Захарова и Валентины Зубовой, назначенных и.о. заместителя главы администрации Пскова, голословными. «Господин Вилков начал на сессии со стороны какие-то указания давать, когда и кого выбирать, и бросаться огульными обвинениями, - пояснил депутат. - Нравится или не нравится.... Мы же с вами не на конкурсе красоты».

«У нас есть законно избранный глава администрации, и это его решение - кого назначать, потому что он отвечает за это своей честью и достоинством. Если он этих людей (Алексея Захарова и Валентину Зубову - ред.) назначает, значит он им доверяет», - убежден Денис Иванов.

По его словам, «мы еще не видели нового сити-менеджера в действии, его новая команда только формируется». «А мы уже выводы делаем и огульной критикой занимаемся, - констатировал депутат. - Надо научиться терпеть. Только волшебники могут прийти и за минуту решить все проблемы городского хозяйства. А еще можно наобещать, а потом прятаться от всех. Но никто сейчас ничего не обещает, все стараются».

Денис Иванов также сообщил, что на данный момент в недрах администрации Пскова и городской Думы ведется большая подготовительная работа по изменению самого подхода к городскому хозяйству. «Это будет кардинально другой подход. Именно хозяйственный. И жители города все это увидят в действии. Просто надо набраться терпения и дождаться. Дайте возможность, чтобы все это заработало», - заключил парламентарий.