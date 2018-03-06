Общество

В псковской Росгвардии выбрали самых метких стрелков среди женщин

В тире ОМОН состоялся стрелковый турнир среди женщин-военнослужащих и сотрудников отдела Росгвардии по Псковской области, приуроченный к Международному женскому дню.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, представительницы прекрасного пола из вневедомственной охраны, центра лицензионно-разрешительной работы, ОМОН и управления отдела, соревновались в личном и командном первенстве. Они должны были поразить мишень из пистолета Макарова с двадцати пяти метров и уложиться в отведенное время.

По результатам турнира «золото» завоевала команда ОМОН, «серебро» досталось команде управления отдела, замкнула тройку призеров команда вневедомственной охраны.

В личном зачете весь пьедестал заняли сотрудники ОМОН. Первое место завоевала прапорщик полиции Ольга Герасименко, майор полиции Ирина Басова завоевала серебряную медаль, «бронзу» получила капитан полиции Ольга Голуб.