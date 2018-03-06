Общество

В учреждениях псковского УФСИН полным ходом идет подготовка к выборам

В УФСИН России по Псковской области проводится работа по подготовке к выборам президента Российской Федерации, которые пройдут 18 марта 2018 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в Управлении регионального ведомства создана рабочая группа по подготовке и проведению выборов.

Еженедельно проводятся заседания сотрудников, входящих в ее состав. Помимо этого, разработан план организационно-практических мероприятий по реализации избирательных прав граждан, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы области.

В голосовании примут участие лица, обладающие избирательным правом: подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, находящиеся в СИЗО-1 (город Псков), в СИЗО-2 (город Великие Луки). Кроме того, проголосуют и осужденные к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества и лица, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В двух следственных изоляторах выделены специальные помещения для размещения выездных избирательных участков. Во всех подразделениях проведена работа по размещению на стендах необходимой информации о предстоящих выборах, кандидатах с их предвыборными программами, а также сведений о порядке голосования.

Сотрудники отделов специального учета и отдела воспитательной работы учреждений постоянно осуществляют мониторинг лиц, имеющих право на участие в голосовании. На сегодняшний день избирательным правом в СИЗО обладают 302 человека.

Отметим, что трудностей при подготовке к выборам у личного состава УИС области не возникает, поскольку процедура голосования в пенитенциарных учреждениях уже давно отработана.