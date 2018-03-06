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Грандиозная выставка шуб от Кировской меховой фабрики и праздничные скидки ждут псковичей

Принятие вами решения о покупке шубы и принятие его вашим мужем - процесс сложный и многоступенчатый, требующий серьезных эмоциональных, моральных и материальных затрат.

Но, посетив выставку-продажу меховых изделий от производителя, устраиваемую Кировской меховой фабрикой в Ледовом дворце в Пскове с 9 по 11 марта, вы окончательно утвердитесь в верности своего намерения.

Первым и наиболее важным аргументом, способным подвести к приобретению такой желанной, но, как многие полагают, недоступной норковой шубки, является сезонная распродажа.

Скидки 30%, и как их получить на выставке?

Производитель предлагает финальные скидки до 30% на весь имеющийся ассортимент. (К слову сказать, насчитывающий более полутора тысяч моделей шуб, парок, жилеток, джинсовых курток на натуральном меху).

ru и оформив заявку на любое изделие из каталога. Сэкономьте 30% своего бюджета при покупке шубы, осуществив переход по ссылке meha-kirov. и оформив заявку на любое изделие из каталога.

Во-вторых, получить понравившееся изделие возможно с помощью беспроцентной рассрочки, предоставляемой производителем на 2 года. Она не только без первого взноса, но и, благодаря фиксированным ежемесячным выплатам, без переплат.

Индивидуальный пошив шубки - услуга, набирающая популярность

Огромным преимуществом является принцип работы Кировской меховой фабрики, заключающийся в собственном производстве и последующей реализации товара своими же силами, без участия посредников.

Почему этот факт выделяется в отдельный довод в списке обоснования для приобретения шубы?

Очарование подобной организации работы в том, что клиентка имеет возможность заказать услугу индивидуального пошива шубки, выполненной только для Нее.

Нет, услуга не дороже самостоятельного приобретения товара на выставке. Напротив, цена на оригинальную шубку снижается за счет отсутствия дополнительных трат на проведение ярмарки.

Заказ можно оформить через Viber/WhatsApp, написав на номер телефона 8-962-898-1404.

Фото и видеоотчет позволяет заказчику контролировать процесс работы и вносить свои коррективы. Что ещё следует знать перед оформлением заказа? Бесплатная доставка осуществляется в течение 7 дней, окончательная оплата происходит после примерки, производителем выдается сертификат качества, гарантийный талон сроком на 1 год и договор.

Качество фабрика гарантирует своей репутацией

Серьезным обоснованием покупки также будет являться качество, приобретаемого вами товара и, здесь же, надежность самого продавца.

Согласитесь, довольно обидно обнаружить, что лелеемая в ваших мечтах идеальная шубка оказалась не то чтобы неидеальной, а совершенно несоответствующей своей цене по ряду причин (и, отвалившийся на следующий день после покупки рукав, не самая веская из них).

Соответственно, во избежание подобных происшествий, приобретайте наряд на зиму у проверенных и зарекомендовавших себя на этом рынке продавцов, способных подтвердить качество продаваемого ими товара и обеспечивающих своих клиентов соответствующими гарантиями.

Весь процесс, начиная от заготовки шкурок и до того, как изделие попадает в ваши руки, контролируется Кировской меховой фабрикой на каждом этапе, а вся готовая продукция оснащается контрольным идентификационным знаком.

Просканировав КИЗ с помощью специального приложения на телефоне, Вы узнаете о том кто, собственно, является производителем, место, время пошива шубы и из какого сырья она произведена.

Хорошие качественные шубы по самой выгодной цене в сезоне ждут вас в Ледовом дворце с 9 по 11 марта.