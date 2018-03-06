Общество

Михаил Иванов: Задача избирательной комиссии — организовывать выборы, а не предсказывать их результаты

Задача избирательной комиссии — организовывать выборы, а не предсказывать явку и результаты голосования. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове», комментируя слова ведущих программы о прогнозируемой явке избирателей на президентских выборах 18 марта.

«Это не полномочия избирательной комиссии - строить прогнозы по явке. Для этого есть ВЦИОМ, общественные организации, которым это интересно, - пояснил гость студии. - Конечно, это интересно всем, но избирательной комиссии как государственному органу неуместно заниматься предсказаниями. Мы призваны организовывать выборы, а не предсказывать их результаты и явку». «Самый точный "прогноз" по явке у нас будет 19 марта, когда мы получим итоговый протокол», - добавил Михаил Иванов.

Наряду с этим гость студии сообщил, что в ходе проведения работы по учету избирателей сотрудники облизбиркома столкнулись с проблемой, когда граждане оказывались дважды зарегистрированными в разных регионах. «Например, в эту избирательную кампанию УМВД прислало нам список из 2,5 тыс человек, которые прописаны по месту жительства в Псковской области и в то же время зарегистрированы в каких-то других регионах. То есть фактически получается, что граждане "раздвоенные"», - констатировал Михаил Иванов. Сейчас принимаются меры по приведению списков избирателей Псковской области в соответствие с реалиями, добавил он.