Общество

В великолукской полиции женщин поздравили с 8 марта

7 марта, в преддверии Международного женского дня, в ОМВД России по городу Великие Луки был организован праздничный концерт. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, женский коллектив всего отделения лично поздравил начальник полиции Дмитрий Кислицин.

«От себя лично и по поручению всего мужского коллектива я поздравляю вас с праздником весны. Мы вас всех уважаем, ценим и не устаем вами восхищаться», - сказал Дмитрий Кислицин.

Отметим, сегодня в великолукской полиции служат 140 девушек. Накануне праздника Дмитрий Кислицин вручил лучшим сотрудницам благодарственные письмами и очередные звания. В конце мероприятия все женщины в погонах получили яркие тюльпаны.