Общество

Глава администрации города Великие Луки Игорь Чевжик поздравил с 95-летним юбилеем Салиму Наследову

Глава администрации города Великие Луки Игорь Чевжик поздравил с 95-летним юбилеем Салиму Наследову. Он пришел к долгожительнице с цветами и подарками от руководства и администрации города, а также выполнил почетную миссию – передал юбиляру персональное поздравление от президента России Владимира Путина.

Игорь Чевжик зачитал приветственный адрес от президента страны, где были отмечены заслуги Салимы Нуретдиновны перед Отечеством, которая выстояла в годы суровых испытаний, сохранив веру в правое дело, добро и справедливость.

«Вся ваша жизнь всегда будет служить для нас и для будущих поколений ярким примером беззаветной любви к Родине, силы духа и несгибаемой воли», - прозвучало в поздравлении.

Игорь Чевжик пожелал имениннице крепкого здоровья, добра, благополучия и хорошего настроения, заметив, что теперь, после получения такого замечательного поздравления лично от главы государства, ей будет совершенно необходимо побить все рекорды долгожительства, чтобы старейший житель России проживал именно в Великих Луках.

Помимо главы великолукской администрации поздравить юбиляра, передать ей теплые слова и подарки пришла начальник территориального управления социальной защиты населения главного государственного управления Псковской области в Великих Луках Галина Маломоркина.

«Мы все искренне желаем вам, вашей замечательной дочери и всей вашей прекрасной семье доброго здоровья, чтобы жить еще много-много лет и радоваться жизни», – сказала Галина Маломоркина.

Салима Наследова была очень растрогана такими теплыми словами и поздравлениями.

«Спасибо вам большое за такое внимание к нам, пожилым. Я благодарна городской власти, раньше такого внимания к нам, какое есть сейчас никогда не было», - поделилась именинница.

Особые слова благодарности Салима Наследова адресовала президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

«Очень благодарна президенту, сколько лет он служит стране и ведет ее только вперед, – высказала мнение долгожительница. – Недавно вот было его выступление, он долго и хорошо говорил обо всем. Он за народ выступает. Я его очень внимательно слушала и даже обедать не пошла, чтобы ничего не пропустить».

Беседа продолжилась за чашкой чая. Гостям предложили домашнюю выпечку. На правах хозяйки ароматной самсой пришедших на юбилей угощала дочь долгожительницы Римма Халикова – много лет отработавшая в Великих Луках врачом-экспертом.

Как выяснилось, вся семья Салимы Нуретдиновны – медики. Врачом стала дочь именинницы, доктором был зять, а теперь семейную династию продолжают внуки.

«Мы жили в Душанбе, я до самой пенсии в аптеке работала, – поделилась воспоминаниями именинница, – а когда там война началась, мы приехали сюда. Столько нами пережито – всего не расскажешь. Всю Великую Отечественную войну была медсестрой, с 1941 года служила в госпиталях. Сразу после медицинского училища попала на фронт. Была на севере, под Мурманском. Побывала на всем Кольском полуострове: и в Полярном, и на полуострове Рыбачем, и в поселке Ваенга (современный Североморск – прим. автора). Помню постоянную темноту, когда день, как ночь, и холод. Мы на лыжах ходили, за спиной противогаз и санитарная сумка. Жили в землянках. Как снегом занесет – даже не выйти. Всю войну кровь сдавала, донором была, раненых выхаживала. Как осталась в живых – не знаю. Страшные времена были».

Салима Нуретдиновна пожелала всем жить только под мирным небом, а глава администрации Игорь Чевжик поинтересовался у юбиляра, как ей живется сейчас. Именинница ответила, что хорошо и проблем особых нет.

Как оказалось, Салима Нуретдиновна – человек жизнерадостный и позитивный, следит за всеми новостями, происходящими в стране и в мире.

«Скоро на выборах голосовать буду, – поделилась долгожительница, – никогда не пропускаю, всегда голосую. На прошлых выборах я голосовала дома, сейчас тоже уже сделала заявку. Голосовать надо обязательно. Мы же свою жизнь выбираем».

За то время как гости находились в гостеприимном доме Салимы Нуретдиновны, здесь ни на минуту не умолкали звонки с поздравлениями. Тепло прощаясь с юбиляром, Игорь Чевжик попросил именинницу без стеснения обращаться к нему, если возникнут проблемы, отметив, что администрация города всегда с особым вниманием относится к ветеранам, участникам Великой Отечественной войны и пенсионерам, и будет в дальнейшем придерживаться такой же политики