Общество

В Великолукском медколледже состоялся первый выпуск санитаров по программе профобучения

В 2018 году Великолукский медицинский колледж проводит профессиональное обучение по программам «Санитар», «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» в рамках реализации приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 января 2016 года №2н «Об утверждении профессионального стандарта "Младший медицинский персонал».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении, на обучение было подано более 500 заявок.

6 марта состоялся первый выпуск младших медицинских работников ГАУЗ ПО «Великолукская стоматологическая поликлиника» по итогам программы «Санитар». Как отметила заместитель главного врача ГАУЗ ПО «Великолукская стоматологическая поликлиника» Елена Фомина, все обучаемые показали отличные знания.

«Поздравляем младших медицинских работников с успешной сдачей экзамена и присвоением квалификации "Санитар"», - отметили в колледже.