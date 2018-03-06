Общество

Путин: В России предстоит многое сделать, чтобы уравнять женщин и мужчин в правах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России предстоит сделать многое, чтобы не было различия в правах женщин и мужчин. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы все время говорим о необходимости уравнивания в правах мужчин и женщин по всем направлениям, - признал Путин. - И здесь еще звучало, что женщинам сложнее. Действительно, есть такой подход и понимание, что сегодняшний мир, вообще мир мужской.

И это обратная сторона медали о равенстве или неравенстве прав. В этом отношении мы еще, правда, многое должны сделать, чтобы никакого различия не было в правах».

«Но все-таки в нашем культурном коде есть некоторые ценности, которые, я считаю, являются для нас основополагающими: у нас женщина остается женщиной, мужчина остается мужчиной. Слава богу, у нас нет такого смешения понятий в голове, душе и в нашем культурном коде», - добавил он.