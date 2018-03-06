Общество

Хочется, чтобы этот день всем запомнился — Михаил Иванов о выборах 18 марта

Прийти на выборы президента РФ 18 марта призвал жителей Псковской области председатель областной избирательной комиссии Михаил Иванов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

«Я призываю вас прийти на избирательные участки и выразить свое мнение. Я не говорю, за кого голосовать. Пусть каждый выберет своего кандидата, и тогда будет объективно видно, как общество относится к тому или иному человеку и к программе, которую он излагает в своих речах», - пояснил гость студии.

Михаил Иванов также напомнил, что издавна жители страны привыкли к тому, что выборы - это праздник. «Приходили на участки целыми семьями. Для них организовывалось питание силами райпо и других организаций, концерты», - напомнил гость студии. Не станет исключением и день выборов 18 марта.

«Хочется, чтобы этот день всем запомнился. Избирателей ждут концерты с участием школьников, спортивные мероприятия. Не секрет, что в основном у нас участки находятся в школах, поэтому неудивительно, что в концертах будут участвовать дети. И это не будет являться нарушением закона, поскольку эти мероприятия будут проводиться не в помещениях для голосования, а в других помещениях в том же здании», - заключил Михаил Иванов.