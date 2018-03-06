Общество

Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта стихами

Стихи поэта Андрея Дементьева прочел президент РФ Владимир Путин в традиционном поздравлении российским женщинам с 8 Марта, отметив их способность прощать и безграничность материнской любви, сообщает РИА Новости.

«Женщина - это теплый, светлый образ в судьбе каждого мужчины. Ей посвящено множество произведений. И у нас уже складывается замечательная традиция 8 Марта в честь женщин читать стихи. Очень проникновенно написал Андрей Дементьев», - сказал Владимир Путин.

Глава государства прочитал отрывок из стихотворения современного поэта:

«Я знаю, что все женщины прекрасны.

И красотой своею и умом.

Еще весельем, если в доме праздник.

И верностью, - когда разлука в нем.

Не их наряды или профиль римский, -

Нас покоряет женская душа.

И молодость ее…

И материнство,

И седина, когда пора пришла.

Покуда жив, - я им молиться буду.

Любовь иным восторгам предпочту.

Господь явил нам женщину, как чудо,

Доверив миру эту красоту.».

Отметим, что Владимир Путин уже не первый раз поздравляет женщин стихами. В прошлом году, он прочитал стихи поэта-символиста, одного из представителей русской поэзии Серебряного века Константина Бальмонта.

Напомним, Международный женский день был утвержден Организацией Объединенных Наций в начале XX века. В Украине, России, Татарстане, Белоруссии, Армении и Азербайджане праздник считается государственным.

Идея празднования 8 марта в качестве Международного женского дня была предложена Кларой Цеткин, являющейся лидером группы социал-демократической партии Германии. По ее словам, таким методом она собиралась начать активную борьбу за права представительниц прекрасного пола. Существует мнение, что 8 марта стало праздником после того, как в Нью-Йорке прошел «марш пустых кастрюль». Данные мероприятие стало первым масштабным собранием феминисток.