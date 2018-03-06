Общество

Военный комиссариат Пскова и Псковского района продолжает набор контрактников

Военный комиссариат Пскова и Псковского района продолжает набор граждан на военную службу по контракту из числа офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат запаса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском военкомате.

Основные требования: мужчины годные по состоянию здоровья от 18 до 40 лет, отслужившие действительную военную службу, имеющие хорошую физическую подготовку, прошедшие профессионально-психологический отбор и проверку УМВД.

За справками обращаться по адресу: Псков, ул. Первомайская, д. 38, кабинет 22, телефон: 72-72-65.