Общество

В Пушкиногорской гостинице незаконно уволили сотрудницу в период больничного

В Пушкиногорском районе прокуратура добилась восстановления на работе незаконно уволенного сотрудника – местной жительницы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пушкиногорского района, в ходе надзорных мероприятий установлено, что вопреки требованиям Трудового кодекса РФ трудовой договор с работником МП Пушкиногорского района «Гостиница «Дружба» расторгнут в период ее нахождения на амбулаторном лечении.

Кроме того, в нарушение положений статьи 183 ТК РФ и части 1 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» не в полном объеме осуществлена оплата представленных больничных листов.

В этой связи прокурором района в адрес директора МП Пушкиногорского района «Гостиница «Дружба» внесено представление с требованием устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, заявитель восстановлена на работе, ей в полном объеме осуществлена выплата пособия по временной нетрудоспособности.

Виновные должностные лица муниципального предприятия привлечены к дисциплинарной ответственности.