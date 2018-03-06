Общество

В Пскове сирота с помощью прокуратуры добилась выплаты компенсации за наем жилья

Прокуратура города Пскова по обращению местной жительницы провела проверку соблюдения законодательства о социальном обеспечении. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что заявительница решением жилищной комиссии Псковской области включена в список детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

В октябре 2017 года женщина обратилась в территориальный орган социальной защиты населения о выплате ей ежемесячной компенсации за наем жилого помещения в Пскове. Однако в нарушение требований действующего законодательства территориальным управлением города - Главным государственным управлением социальной защиты населения Псковской области в назначении компенсации ей было отказано.

В связи с этим прокурором города в адрес начальника Главного государственного управления социальной защиты населения региона внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, заявительнице назначена мера социальной поддержки (6 тыс. рублей в месяц), а также произведена выплата задолженности социального пособия в сумме 24 тыс. рублей.