Общество

Михаил Ведерников поздравил псковичек с 8 Марта

Врио Губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил жительниц Псковской области с 8 марта.

«Примите мои сердечные поздравления с праздником весны — Международным женским днем 8 марта!

Во все времена женщины были и остаются воплощением красоты и обаяния, заботы и главными хранительницами семейных ценностей. Российская женщина - образец для подражания и восхищения.

Оставаясь женственными и любящими, вы добиваетесь успехов во всех сферах жизни и вносите значимый вклад в будущее России. Спасибо вам за вдохновение и поддержку. Ваши многочисленные достижения повод для нашей искренней гордости.

От всей души желаю вам успехов, благополучия, мира и любви! Пусть этот день станет для вас по-настоящему весенним, светлым и теплым!».