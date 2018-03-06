Общество

Генсек ООН призвал передать власть женщинам

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил, что главной задачей организации является передача власти женщинам. Его обращение опубликовано на Youtube-канале Службы новостей ООН, пишет «Фонтанка».

Антониу Гуттериш уточнил, что в мире, где до сих пор доминируют мужчины, основным вопросом является гендерное равенство. «Таким образом, главный вопрос гендерного равенства - это вопрос о власти. И поэтому нашей главной задачей является дать власть женщинам», - заявил генсек ООН.

Он уточнил, что на высшем уровне управления ООН это уже практически состоялось: «И в ближайшее время мы добьемся его на уровне страновых руководителей ООН. Но наша задача состоит в том, чтобы обеспечить паритет в ООН в целом на всех уровнях». Такой паритет будет «ключевым элементом для нашей борьбы с сексуальной эксплуатацией и надругательствами на основе абсолютной нетерпимости к ним и нашей борьбы с сексуальными домогательствами» - подчеркнул Антониу Гуттериш.