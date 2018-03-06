Общество

Псковские градоначальники: В женских руках находится самое дорогое для человека

Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Александр Братчиков поздравили псковичек от имени депутатов Псковской городской Думы, городской администрации и от себя лично с Международным женским днём - 8 Марта.

«Этот первый весенний праздник является символом радости, любви, тепла и доброты. Именно в женских заботливых и ласковых руках находится самое дорогое для человека - семейное счастье, дети и спокойная старость наших родителей.

Оставаясь обаятельными и нежными, женщины способны проявлять беспримерное мужество, стойкость и выдержку.

Пусть наступающая весна подарит вам больше солнца, ярких красок и улыбок! Искренне желаем вам крепкого здоровья, удачи, исполнения всех желаний! Будьте любимы и счастливы!».