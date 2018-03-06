Олег Брячак: Ради женщин мужчины совершали, совершают и будут совершать подвиги

Депутат псковской городской думы Олег Брячак поздравил жительниц Псковской области с Международным женским днем.
«Милые, дорогие, любимые женщины!
Не случайно, что весна к нам приходит вместе с праздником прекрасной половины человечества. Ведь именно женщины – это украшение нашей жизни, именно ради вас мужчины совершали, совершают и буду совершать подвиги. Вы с честью и достоинством выполняете святую миссию, возложенную на ваши хрупкие плечи, - оберегаете семейный очаг, привносите любовь и радость в этот мир.
Низкий поклон вам за мудрость и душевную щедрость. Пусть ваш дом будет наполнен уютом и гармонией, а сердце согрето теплом, заботой и вниманием родных и близких!
Здоровья, бодрости духа, удачи и счастья!
С праздником!».