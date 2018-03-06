Общество

Цветы из 27 стран мира поступили в Псковскую область к 8 марта

В преддверии 8 Марта в Санкт-Петербург, Ленинградскую и Псковскую области поступили срезанные и горшечные цветы, местом происхождения которых являются 27 стран мира. При этом более 20 тысяч цветом оказались заражены паразитами.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-служба Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, основной объем поставляемых срезанных цветов выращен в Эквадоре, Израиле, Таиланде, Кении, Дании, Коста-Рике, Испании, Колумбии, США, Германии.

Горшечных растений – в Нидерландах, Дании, Венгрии.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля и лабораторной экспертизы цветочной продукции в январе-феврале 2018 года было выявлено 3 вида карантинных объектов в 56 случаях обнаружения.

Более 20 тысяч цветов оказались заражены западным цветочным (калифорнийским) трипсом, 160 растений – белой ржавчиной хризантем и около 100 цветов – томатным трипсом.

Вся зараженная продукция была уничтожена.