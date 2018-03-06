Общество

МЧС призывает не забывать в праздники о безопасности

Даже в праздники не стоит забывать о безопасности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, в ведомстве отметили, что романтические ужины при свечах, к сожалению, нередко омрачаются возгораниями и пожарами.

«Не оставляйте свечи без внимания и присмотра. Если уходите из дома или ложитесь спать, обязательно тушите их. Не ставьте их близко к предметам, которые могут легко загореться: к шторам, книгам, особенно в тех местах, где возможен сквозняк. Важно, чтобы подсвечник был соответствующим - прочным, надежным, из негорючего материала. Лучше всего использовать металлические или керамические подсвечники. Не надо в качестве подсвечников использовать «подручный материал» - бумажные или пластиковые подставки», - посоветовали в региональном управлении МЧС.

Неизменным атрибутов всех праздников в последние годы стали фейерверки. При использовании фейерверка специалисты настоятельно рекомендуют прочитать инструкцию: ознакомьтесь с условиями хранения и правилами использования. Внимательно выбирайте площадку для шоу - фейерверк следует поджигать не ближе ста метров от зданий или легко воспламеняемых объектов. Не используйте пиротехнику с поврежденным фитилем или упаковкой, просроченную или отсыревшую. Если изделие не сработало, не стоит подходить к нему ранее, чем через 10 минут: есть вероятность запоздалого взрыва.

И последняя - самая банальная и самая частая причина пожаров - неосторожность при курении в нетрезвом состоянии. Такие пожары характеризуются длительным периодом развития, значительным дымовыделением и нередко заканчиваются гибелью людей. Горящий окурок, брошенный в комнате, может тлеть от 20 минут до трех часов, а потом стать источником загорания. К гибели уснувшего не всегда приводит огонь, чаще продукты горения, для этого достаточно 3-4 вздохов. Такие трагедии чаще всего происходят по вине выпивающих курильщиков: курение под градусом убивает не постепенно, а мгновенно.

«Уважаемые граждане, пусть в этот самый весенний, добрый и светлый день пренебрежение правилами пожарной безопасности не омрачит вашего торжества! Пусть огонь полыхает только в ваших сердцах, а не в домах!», - пожелали в ГУ МЧС России по Псковской области.