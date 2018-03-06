Общество

650-летию первого упоминания села Велье в псковских летописях посвятят круглый стол в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» объявили дату проведения и основные темы традиционного круглого стола «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» памяти М.Е. Васильева.

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, потенциальным участникам заседания, назначенного на 5 апреля, предлагают обсудить отдельные, наиболее актуальные вопросы в сфере сохранения историко-культурных территорий в границах достопримечательного места, дальнейшего изучения и мониторинга объектов культурного наследия, выявление объектов, имеющих историко-культурную ценность, в том числе — объектов археологического наследия, а также остро стоящую проблему сохранения мест воинской славы и братских воинских захоронений времен Великой Отечественной войны и ухода за ними. Еще один из важных вопросов, предложенных к обсуждению — вопрос популяризации историко-культурного наследия псковских пушкинских мест.

Кроме того, в музее напомнили о нескольких «круглых датах», главная из которых — 650-летие первого упоминания в псковской летописи села Велье. Напомним, что в историю Велейской крепости, а затем — большого купеческого села вписаны имена таких известных в России персон как П.И. Ягужинский, Г.А. Потемкин, А.Д. Ланской, А.Б. Куракин; здесь не раз бывал А.С. Пушкин, и с 1995 года Велье входит в состав территорий Пушкинского Заповедника.

Есть в календаре нынешнего года и трагическая дата — сто лет назад, в феврале 1918 года, были разгромлены и подожжены Михайловское, Петровское, Воскресенское, Тригорское, Голубово, Вече, Дериглазово.

От тех, кто хотел бы принять участие в работе круглого стола в качестве докладчиков, в музее до 25 марта ждут заявки и тезисы выступлений (форму заявки и другие подробности можно найти на официальном сайте «Михайловского», по адресу http://pushkin.ellink.ru/news/news18/news1794.asp). Для того чтобы стать слушателем с правом принимать участие в обсуждении докладов и сообщений, предварительная заявка не нужна, уточнили в заповеднике.