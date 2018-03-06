Общество

О пользе пожарных извещателей рассказали жителям Невеля

9 марта сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам проведен профилактический рейд в жилом секторе г. Невеля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда осуществлен подворовой обход домовладений, проведен инструктаж в области пожарной безопасности, распространены листовки и памятки на противопожарную тематику, а также с гражданами проведены индивидуальные беседы о правилах пожарной безопасности в быту.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории области и Невельского района. Рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. Доведена информация об административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности.

Жителям разъяснены положительные стороны наличия в жилье первичных средств пожаротушения и средств раннего обнаружения возгорания, таких как пожарные извещатели. Населению напомнены телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, правила сообщения о происшествии, порядок действий при обнаружении пожара.