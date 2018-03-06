Общество

Мемориальную доску Герою соцтруда Марии Кривенышевой откроют в Великолукском районе

В Великолукском районе 13 марта торжественно откроют мемориальную доску Герою социалистического труда Марии Кривенышевой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете культуры района.

Мероприятие состоится в деревне Першино в 10.30 у здания школы.

Мария Ильинична была мастером машинного доения коров колхоза «Смычка» Великолукского района. Родилась в деревне Черёмуха Великолукского уезда в крестьянской семье. В мае 1963 года первой в хозяйстве начала осваивать технологию машинного доения коров. В 1964 году надоила в среднем от каждой коровы своей группы по 2300 килограммов молока, а валовое его производство составило 2978 центнеров, в 1965 году соответственно - 2412 килограммов и почти 3000 центнеров. Её пример и опыт позволили в короткий срок ввести в практику работы механическое доение коров на всех молочно-товарных фермах колхоза, где работали ученики Кривенышевой.

Указом президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок молока ей было присвоено звание Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». Избиралась депутатом XXII съезда КПСС. С 1972 года находилась на пенсии. Похоронена в родной деревне.