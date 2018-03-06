Общество

Андрей Турчак присоединился к акции «180318» и отжался 18 раз

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак принял участие во всероссийской акции #180318, приуроченной к выборам президента РФ 18 марта 2018 года.

«Бодрое утро. 18 марта я иду на выборы президента РФ и принимаю участие во всероссийской акции #180318. Передаю эстафету своему старшему товарищу Александру Карелину (спортсмен, депутат Госдумы, Заслуженный мастер спорта, Герой Российской Федерации - ред.)», - написал сегодня утром с своем Instagram Андрей Турчак.

Также он разместил видео, на котором отжимается 18 раз.

На призыв уже откликнулся глава Пскова Иван Цецерский, который написал в комментариях, что «подхватывает эстафету и в понедельник передаст псковичам».