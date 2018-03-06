Общество

Весенняя игра КВН в Великих Луках пройдет под девизом «Самый лучший день»

29 марта в Великих Луках состоится весенняя игра КВН. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в этом году она пройдет под общей темой «Самый лучший день».

На этот раз фестиваль юмора соберет лучшие городские молодежные команды.

Ребятам, чтобы завоевать звание самой веселой и находчивой команды, нужно будет преодолеть традиционные раунды известной развлекательной игры: приветствие, разминку и домашнее задание. Организатором выступает отдел по молодежной политике управления образования администрации города.

Весенний фестиваль юмора пройдет на сцене ДК ЛК, начало в 18.00. Билеты уже в продаже.