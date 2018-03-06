Общество

Россия не ставит своей задачей выявлять людей, которые выражают свое мнение в интернете - Путин

Государству нельзя контролировать, как граждане выражают свое мнение в киберпространстве, но, если они нарушат закон, за этим последует реакция, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Когда я говорил о людях, которые патриотически настроены, я имел в виду, что на фоне ухудшающихся российско-американских отношений можно себе представить, что люди, а люди пользуются киберпространством, могут выражать свою точку зрения, своё мнение, в том числе и в этой мировой сети? Конечно, могут. А разве мы можем им это запретить? Но мы это не контролируем, и самое главное, что мы этим не управляем. Это не позиция Российского государства, я сразу вам об этом говорю», - сказал В.Путин в интервью телеканалу NBC, объясняя слова о том, что вмешательство в американские выборы могло быть осуществлено некоторыми патриотически настроенными россиянами.

Он отметил, что у российских властей нет задачи выявлять таких людей. «Может быть, если бы мы занялись этим целенаправленно, мы, наверное, выявили этих людей, если они существуют. Но у нас такой цели нет и задачи», - сказал президент.

«Мы вам предлагаем официальные переговоры, вы отказываетесь. И что вы хотите? Чтобы мы по щелчку из Конгресса начали здесь бегать и какие-то расследования проводить? Давайте сядем, подпишем договор в области работы в киберпространстве и будем его исполнять. А как вы хотите? Иначе в международных делах не делаются дела», - добавил он.

Президент отметил, что Россия готова выйти на подписание такого соглашения с США.

«Я сказал, что мы не вмешиваемся в частную жизнь наших людей и не можем им запретить высказывать свою точку зрения, в том числе и в Сети. Но я также сказал, что официальная позиция Российского государства заключается в том, что мы не вмешиваемся как государство во внутриполитические процессы в других странах. Вот это самое главное. Я хочу, чтобы это было зафиксировано в нашем сегодняшнем разговоре и чтобы люди в США это поняли», - сказал президент.

«Мы будем препятствовать всему, что нарушает действующее в России законодательство. Если действия наших граждан, какие бы они ни были и против кого бы они ни были направлены вовне, нарушают действующие в России законы, мы будем на это реагировать. Если они не нарушают российских законов, то мы не можем на это реагировать», - сказал В.Путин.