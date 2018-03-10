Общество

Великолукские студентки стали участницами чемпионата WorldSkills в Твери

Делегация Великолукской ГСХА приняла участие в чемпионате WorldSkills в Твери. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в академии, участниками чемпионата стали обучающиеся второго курса отделения среднего профессионального образования Ирина Фомина и Анастасия Носова.

Великолучанки выступили на чемпионате достойно, показали хорошие знания по каждому из проводимых шести модулей – определение агрохимических и агрофизических свойств почвы, содержания клейковины в зерне и ее качества, исследование растительной клетки, определение сортов картофеля по каталогу, исследование зерновой массы по комплексу показателей, прививка плодовых деревьев различными способами. Хороший уровень подготовки великолукских обучающихся отметили многие эксперты, которые участвовали в оценке соревнований по компетенции «Агрономия», в том числе и главный эксперт Наталья Козлова.

WorldSkills - это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.

Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных странах и являются важнейшим событием в области повышения профессиональной подготовки и совершенствования мастерства, всесторонне отражающим все направления от промышленности до сферы услуг. Конкурсантами являются победители национальных чемпионатов профессионального мастерства стран-членов WorldSkills. Они демонстрируют как уровень своей технической подготовки, так и индивидуальные и коллективные качества, решая поставленные перед ними задачи, которые они изучают и выполняют на своем рабочем месте. Раз в два года одна из 79 стран-участниц движения проводит мировой чемпионат профессионального мастерства. В 2019-м он пройдет в России (WorldSkillsKazan 2019).

Благодаря соревнованиям WorldSkills молодые профессионалы узнают о современных требованиях работодателей, учатся работать на самом современном оборудовании, соответствовать мировым требованиям, предъявляемым к квалифицированным рабочим. Обучающиеся и сотрудники академии в ходе чемпионата получили множество положительных эмоций, а также неоценимый опыт участия в качестве экспертов.