Общество

Путин отмечает, что его рабочие фотоснимки не пользуются популярностью в отличие от фотографий с отдыха

Президент РФ Владимир Путин заверил, что его снимки на фоне природы, в том числе скачущего на лошади, тиражируются нецеленаправленно, их выбирают пользователи интернета и СМИ.

«Ну, я отдыхаю. Есть ваши российские коллеги, есть интернет. Но так чтобы это уж совсем целенаправленно, мы это не делаем. Берут то, что нравится. У меня очень много фотографий в рабочей обстановке, с бумагами, в кабинете, но это никому не интересно», - сказал В.Путин в интервью телеканалу NBC, которое опубликовано на сайте Кремля.

Так В.Путин ответил на вопрос о том, с чем связано появление время от времени фотографий президента РФ, скачущего на лошади или с голым торсом.

«Вы знаете, я видел свои фотографии, когда я скачу на медведе. Но я не медведе пока не скакал, но фотографии такие есть», - сказал он.