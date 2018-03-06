Общество

Катающаяся на горных лыжах псковская пенсионерка покорила соцсети. ВИДЕО

В социальных сетях набирает популярность ролик, на котором пожилая женщина мастерски спускается со склона на горных лыжах.

Видео было опубликовано 8 марта в Instagram, а затем растиражировано в популярном телеграм-канале Mash с подписью: «Село под Псковом, 8 марта. 79-летняя бабушка и ее большой слалом. А вам, девочки, слабо так сегодня утром?».

Автор публикации написал, что видео снято в Мальской долине. Ряд комментаторов предположили, что оно является фейковым. Однако, его автор утверждает, что видео подлинное, а пожилая лыжница, скорее всего, местная.