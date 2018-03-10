Мокрый снег возможен в воскресенье в Псковской области

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 11 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшой снег, мокрый снег.
Ветер юго-восточных направлений 3-8 м/сек.
Температура по области: ночью 0…-5 градусов С, днем -2…+3 градуса С.
Атмосферное давление низкое.
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме. Радиационный фон 0,09-0,14 мкЗв/ч. Ухудшение РХБ обстановки не прогнозируется.