Общество

Военнослужащие, участники Парада Победы на Красной площади, проходят компьютерное психологическое тестирование

Сто процентов военнослужащих Западного военного округа (ЗВО), которые отобраны для участия в параде на Красной площади в Москве 9 мая, готовы к интенсивным тренировкам, сообщает в субботу штаб ЗВО.

«Накануне офицеры, сержанты и солдаты приняли участие в компьютерном психологическом тестировании, ответив на более чем 200 вопросов индивидуального типологического опроса и пройдя собеседование с психологом», - сказано в пресс-релизе.

Результаты тестов «позволили сформировать экипажи боевых машин и парадные расчёты из военнослужащих с учётом их характера, темперамента и личных качеств, что позволит наиболее плодотворно подготовить их к параду», говорится в сообщении.

По результатам опроса также выяснилось, что участие в параде на Красной площади в Москве в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне для 60% военнослужащих – «одна из целей службы, наряду с овладением навыками управления боевой техникой и стрельбой из различных видов оружия». «Более 45% солдат и сержантов отметили, что возможность участия в параде - стимул для добросовестной службы и повышения индивидуальной выучки», - сказано в сообщении.

Ранее Минобороны РФ информировало, что порядка 12 тыс. военнослужащих приступили к тренировкам для участия в военном параде 9 мая на Красной площади. Тренировки идут «в более чем 40 военных гарнизонах, учебных заведениях и воинских частях от Саратова до Калининграда, от Североморска до Севастополя», говорилось в пресс-релизе.

Сообщалось также, что в марте парадные расчёты прибудут в Москву «и будут размещены на территориях воинских частей Московского гарнизона, чтобы в последующем приступить к совместным тренировкам на парадной площадке Алабино», сообщало военное ведомство.

Тренировки будут проходить три раза в неделю и завершатся генеральной репетицией на Красной площади.

В состав парадных расчётов вошли слушатели и курсанты военно-учебных заведений, суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, военнослужащие Сухопутных войск, Военно-морского флота, Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, представители Федеральной службы войск Национальной гвардии и Федеральной службы безопасности России, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».