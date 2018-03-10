Общество

Новгородские почтальоны будут оказывать медпомощь и доставлять лекарства

Новгородских почтальонов научат оказывать жителям области первую медицинскую помощь, они также будут доставлять лекарства и медтехнику, сообщили «Интерфаксу» в правительстве региона.

«Уже в марте почтальоны Великого Новгорода и трех районов области пройдут обучение основам оказания первой помощи в областной клинической больнице. Такие же курсы для других почтальонов области будут организованы в районных больницах», - сказал собеседник агентства.

Кроме того, работники отделений связи будут по заявкам земляков доставлять им лекарства и изделия медицинского назначения. Почтальоны также будут распространять литературу по вопросам здорового образа жизни.

По информации Федеральной почтовой службы Новгородчины, в регионе в настоящее время работают 258 отделений, в которых трудятся 762 почтальона.