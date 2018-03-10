Общество

В Петербурге умер лидер рок-группы «Внезапный сыч»

Музыкант и лидер рок-группы «Внезапный сыч», образованной в 1988 году в Ленинграде, Кирилл Спечинский скончался в больнице в Петербурге на 53-м году жизни, сообщил ТАСС друг музыканта Петр Лебеденко.

«Спечинский скончался в больнице, куда он был госпитализирован до этого», - сказал Лебеденко.

«Незадолго до его смерти мы успели записать альбом, буквально несколько дней назад фотографировались на обложку», - отметил собеседник агентства.

Группа «Внезапный сыч» была основана в 1988 году в Ленинграде, первый альбом вышел 1990 году. За время своего существования коллектив выпустил шесть альбомов.