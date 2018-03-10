Общество

Facebook расширил сервис распознавания лиц

Компания «Фейсбук» начала тестировать в Европе новую функцию распознавания лиц. Как пишет Лайф, сервис позволит быстро отмечать друзей и знакомых.

Кроме того, пользователям соцсети будут приходит уведомления в случае загрузки кем-то его фотографии или совместного с ним снимка. При этом публикацию своего изображения при желании можно будет запретить.

Алгоритм вызывает у юзеров неоднозначную реакцию, а использование снимков пользователей воспринимается многими людьми как вторжение в личное пространство. По словам разработчиков, все данные можно удалить при отключении функции в настройках соцсети.