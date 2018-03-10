Общество

Археологический центр Псковской области приглашает в Школу лаборанта

Археологический центр Псковской области приглашает в Школу лаборанта. Соответствующее объявление размещено в группе Археологического общества «Вконтакте».

В Школе лаборантов можно будет пообщаться с новыми людьми и профессиональными археологами, узнать интересные факты из истории средневекового Пскова и Псковской земли, освоить навыки проведения полевых археологических исследований, получить возможность дополнительного заработка на археологических раскопках и принять участие в летнем волонтерском лагере.

Первое занятие пройдет 14 марта в 17.00. Обучение проводится на бесплатной основе.