Общество

До 12 марта еще можно подать заявление для голосования по месту нахождения в любые ТИК, УИК, МФЦ и через портал Госуслуг

Избиратели, которые будут находиться в день выборов президента РФ 18 марта 2018 года не по адресу регистрации (прописке) – месту жительства, указанному в паспорте -уехали в командировку, работают вахтовым методом, является студентами, находятся в отпуске в пределах или за пределами РФ или просто живут в другом городе, либо не имеют регистрации по месту жительства, до 12 марта включительно еще могут подать заявление по месту нахождения в любые территориальные(ТИК) и участковые(УИК) избирательные комиссии, в региональные отделения Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а также в электронном виде – в режиме онлайн через интернет-­портал федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). Об это Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облизбиркома.

С 13 марта и до 14 часов 17 марта 2018 года оформить заявление для голосования по месту нахождения можно будет только в участковой избирательной комиссии и только по месту жительства. В этом случае, в целях защиты специального заявления от подделки используется специальный знак (марка). Марки являются документами строгой отчетности и имеют единую нумерацию на всей территории Российской Федерации..

В том случае, если избиратель не можете по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в территориальную, участковую избирательные комиссии либо в МФЦ для подачи заявления, он имеет право устно или письменно (в том числе при содействии социального работника) в указанные сроки обратиться для предоставления возможности подачи заявления в территориальную либо участковую избирательные комиссии.

Члены участковой избирательной комиссии приедут к избирателю не позднее 12 марта 2018 года, и в устной или письменной ему надо заявить о своем желании проголосовать вне помещения для голосования.

Подробно о порядке подачи заявления и адреса пунктов приема заявлений на сайте Избирательной комиссии Псковской области здесь>>>

Узнать номер участка и его расположение, на котором избиратель планирует проголосовать в день выборов, можно на главных страницах сайтов Центральной http://www.cikrf.ru и областной http://www.pskov.izbirkom.ru избирательных комиссий, где размещен простой и удобный сервис «Найди свой избирательный участок». Также на сайте Центризбиркома России есть ссылка «ТИК и УИК на карте России», при переходе по которой открывается интерактивная карта с расположением участковых и территориальных избирательных комиссий, которые будут работать на выборах президента. При открытии карты страница запрашивает у пользователя разрешение использовать его местоположение. Программа определяет и показывает на карте расположение ближайших избиркомов. Если кликнуть по знаку территориальной избирательной комиссии, где можно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, появится контактная информация комиссии. Адреса территориальных и участковых комиссий в других регионах страны можно найти, использовав поисковую систему раздела.

Получить полную информацию о голосовании по месту нахождения можно также Информационно-справочном центре ЦИК России по многоканальному телефонному номеру 8-800-707-2018 (+7 (495) 727-2018).