Общество

Как смартфоны влияют на мозг, рассказал врач

Постоянные уведомления и предупреждения от смартфонов негативно влияют на мозг. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал Business Insider, который приводит мнение врача-эндокринолога Роберта Ластига.

В современном мире люди привыкли к тому, что их периодически отвлекают уведомления от смартфонов. По словам Ластига, мы фактически приучаем мозг находиться в состоянии перманентного напряжения и страха из-за ожидания. Так, по данным исследований, 86 процентов американцев часто проверяют почту и аккаунты в соцсетях, что вызывает у них стресс, пишет Business Insider.

Это, в свою очередь, приводит к тому, что префронтальная кора мозга, ответственная за многие важные когнитивные функции, «расстраивается» и практически перестает функционировать.

«В конце концов вы просто начинаете делать глупости, - пояснил Ластиг.

Проблема заключается в том, что мозг 97,5 процента людей в любой момент времени способен концентрироваться только на одной задаче. Это значит, что каждый раз, когда на смартфон приходит новое уведомление, человек вынужден переключаться. При этом выделяется гормон стресса - кортизол, а также дофамин, вызывающий чувство удовольствия.

Таким образом, стресс, который мы испытываем, пытаясь выполнять одновременно несколько задач, ухудшает наше состояние и в то же время заставляет хотеть отвлечься еще раз из-за влияния дофамина.

Смартфоны, безусловно, не являются злом, подчеркнул Ластиг, но когда они раз за разом переключают наше внимание на себя, это становится проблемой. По его мнению, бороться с этим можно, вытеснив зависимость от гаджетов за границы «социально приемлемого поведения» - как, например, курение в помещении.