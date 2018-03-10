Общество

Псковская пенсионерка, ставшая звездой вирусного видео, учила внуков кататься на горных лыжах

79-летняя псковская пенсионерка, ставшая звездой сети, учила внуков кататься на горных лыжах. Об этом сообщает администрация парка отдыха «Мальская долина» в группе «Вконтакте».

«Ввиду многочисленных вопросов со стороны СМИ и простых обывателей, даем комментарий видео, попавшему на просторы интернета и набирающего все большую популярность. Данная видеозапись не является постановочной или фейковой. Бабушка действительно посетила парк активного отдыха и не раз прокатилась на лыжах по учебному склону. По причине того, что она имела собственное снаряжение и не обращалась за услугами проката, а учебный склон является бесплатным, мы не имеем возможности идентифицировать хоть какие-то контактные данные», - отмечается в сообщении.

«Источником информации, которой мы располагаем, выступает инструктор учебного склона. Также можем сообщить, что бабушка была не одна, а с внуками, которых она самостоятельно обучала техники управления горными лыжами», - отметили в «Мальской долине».

Родственников, знакомых или свидетелей, располагающих какой-либо информацией о звезде ролика, просят связаться с администрацией парка.

Напомним, в социальных сетях набирает популярность ролик, на котором пожилая женщина мастерски спускается со склона на горных лыжах. Видео было опубликовано 8 марта в Instagram, а затем растиражировано в популярном телеграм-канале Mash с подписью: «Село под Псковом, 8 марта. 79-летняя бабушка и ее большой слалом. А вам, девочки, слабо так сегодня утром?».