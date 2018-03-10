Общество

Противопожарный рейд прошел в Новоржеве

11 марта сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам проведен профилактический рейд в г. Новоржеве.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда осуществлены профилактические беседы с жителями многоквартирных домов, проведены инструктажи в области пожарной безопасности, распространены листовки профилактического характера «Берегите свой дом от пожара» и памятка о мерах пожарной безопасности. При беседах граждане были ознакомлены с правилами противопожарного режима в Российской Федерации при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, способам раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории района, основными причинами пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.