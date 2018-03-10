Общество

Депутаты Госдумы предлагают реже сажать несовершеннолетних в тюрьму

Депутаты Госдумы разрабатывают нормы по гуманизации действующего законодательства, согласно которым несовершеннолетние, впервые совершившие преступление небольшой и средней тяжести, смогут избежать уголовного наказания. Об этом рассказала «Известиям» автор данной инициативы вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Сейчас суд вправе назначать «оступившимся» подросткам меры воспитательного воздействия вместо тюремного срока, но на практике такое происходит крайне редко - только в 6% случаев. Эксперты полагают, что гуманизация поспособствует снижению преступности среди подростков. «Мы предлагаем принципиально изменить логику, сделать правилом воспитательные меры, а уголовное наказание - исключением, когда органы следствия придут к обоснованному выводу о невозможности применения мер воспитательного характера», – пояснила депутат.

По ее словам, судимость приводит лишь к большей деформации личности подростка. «Предлагая альтернативу, мы даем молодому человеку реальный шанс на исправление», - отметила Ирина Яровая.