Общество

Псковичей предупреждают об угрозе распространения коричнево-мраморного клопа

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям предупреждает об угрозе распространения опасного карантинного объекта - коричнево-мраморного клопа, внесенного в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Распространение: Китай, Япония, Корея, Тайвань, США, Канада, страны Европейского союза (Германия, Италия, Лихтенштейн, Швейцария, Франция, Австрия, Венгрия, Греция, Румыния, Сербия).

Очаги коричнево-мраморного клопа появились в Краснодарском крае Российской Федерации (в двух районах Сочи-Хостинский и Адлерский), на территории Грузии (область Самегрело – Верхняя Сванетия) и Абхазии (в Гульрипшском и Сухумском районах).

Круг питающих растений для мраморного клопа довольно широкий: из плодовых культур – яблоня, груша, виноград; из овощных культур - предпочтение отдается томату, фасоли, огурцу, перцу, кукурузе, а также может поражать и декоративные культуры.

Вред, причиняемый мраморным клопом особенно заметен на плодовых и овощных культурах: на яблоне и груше образуется некроз, опробковение, под кожицей – сухая ватообразная ткань, вкус плодов ухудшается, поверхность становится бугристой; на винограде – ягоды не развиваются и опадают; на перце и томатах – в местах прокола развивается гниль плодов; на кукурузе зерновки не развиваются. В регионах распространения мраморный клоп является серьезным сельскохозяйственным вредителем и может снижать урожайность культур в 2-3 раза.

Для людей мраморный клоп не составляет угрозы, разве что дискомфорт, когда насекомые пытаются найти место зимовки в здании. Не менее неприятной для человека особенностью клопов являются его отпугивающие качества, такие как выделение специальными железами резкого неприятного запаха, напоминающего запах скунса, кинзы или смеси жженой резины с кинзой. Тем не менее, выделения клопа могут вызывать аллергические реакции у людей.

Наиболее вероятными путями распространения коричнево-мраморного клопа являются транспортные средства, контейнеры и грузы со строительными конструкциями, растениями (саженцами) и растительной продукцией.

В случае выявления данного карантинного объекта незамедлительно информируйте Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям (электронная почта: pskov7@ursn.spb.ru; тел. 8(8112)29-20-11).