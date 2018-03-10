Полный курс счастливой жизни. Читайте в свежем выпуске журнала «Телесемь»

Полный курс счастливой жизни. Читайте вторую часть весеннего супермарафона в свежем выпуске журнала «Телесемь».
Праздник недели: 8 Марта. Тридцать три тоста для читательниц «Телесемь» от звездных богатырей плюс специальный гороскоп для женщин на ближайшие 12 месяцев!
Идеальная пара недели: Валерия и Иосиф Пригожин. Звездные семейные союзы рассказали «Телесемь», чему научились дуг у друга.
Поэт недели: Леонид Якубович. Ведущий программы «Поле чудес» специально для читателей «Телесемь» написал поздравления.
Очень личное недели: Лазаревы Сергей и Никита. Эксклюзивная фотосессия папы и сына для читателей «Телесемь».
Открытая тема недели: Анна Нетребко, Ирина Роднина, Валентина Терешкова… Выдающиеся, сильные и прекрасные - они по праву носят титул легендарных женщин, которых знает весь мир.
Отец недели: Эммануил Виторган. У 78-летнего актера родилась дочка. У Эммануила Гедеоновича это третий ребенок.
Вопрос звезде недели: Анна Семенович. Певица ответила на вопросы читателей «Телесемь».
Приятного аппетита недели: мои сладенькие. Какой же праздник без десерта, особенно если это 8 Марта. Выбираем одно угощение или пробуем сразу все рецепты от «Телесемь» - для себя любимой и для домашних.
Афиша недели: где и как отдохнуть в праздничные дни в Пскове и Великих Луках, узнал «Телесемь».
А также в номере: удобная и подробная телепрограмма, игротека, астрологический прогноз на неделю, прогноз погоды, анекдоты и розыгрыш призов.
«Телесемь» - 2 в 1: журнал и телегид
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