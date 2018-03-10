Общество

Волонтеры Псковского колледжа искусств стали участниками патриотического форума

Студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова приняли участие в Региональном форуме патриотических организаций, который состоялся в Острове.

Группа волонтеров из 7 человек была сформирована в колледже в рамках Соглашения о сотрудничестве с общественной молодежной организацией «Вечевой Орден» и псковским отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Всего участниками форума стали 65 представителей патриотических объединений из 8 районов Псковской области.

На форуме обсуждались вопросы, связанные с реализацией проекта «Чтобы помнили».

Также участники форума в сопровождении опытных экскурсоводов посетили мемориальный комплекс «Линия Сталина», Военно-исторический музей Псковской области, а также Островский краеведческий музей.

Студенты колледжа отметили особое отношение сотрудников и волонтеров музеев к поисковым работам. По словам участника форума, студента колледжа Андрея Чугуненко, «смотря на искореженный металл, старые осколки снарядов, рваную форму русских солдат, слушая истории о судьбах людей, пострадавших во время войны, становится понятно, что война - это самое настоящее зло. Задача же молодого поколения - не забывать об этом и проносить эту память дальше».

По мнению организаторов, подобный формат мероприятия помогает сплотить крепкую команду для дальнейшей патриотической работы.