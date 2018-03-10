Общество

Петр Алексеенко: 18 марта мы выбираем на 6 лет путь развития России

«18 марта мы выбираем на 6 лет путь развития России», - так прокомментировал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей предстоящие выборы президента РФ секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко.

Он отметил, что сам непременно придет на выборы президента. «Прийти на выборы - это наша обязанность как гражданина РФ. Сколько я себя помню, с 18 лет, я всегда приходил на выборы разных уровней, участвовал в голосовании. Тем более, выборы президента РФ - это очень ответственный выбор. Они определяют нашу политику, как мы будем дальше жить. Надо прийти на выборы, я считаю», - подчеркнул Петр Алексеенко.

Молодому поколению он желает сделать этот важный выбор и не ошибиться. «Мы выбираем на 6 лет путь развития России», - заключил лидер псковских коммунистов.