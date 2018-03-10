Общество

Жителей Порховского района 18 марта опросят по «мусорному вопросу»

18 марта, в день выборов президента РФ, на избирательных участках в Порховском районе будет проведен опрос жителей на предмет того, видят ли они свой муниципалитет в новой схеме обращения с отходами или нет, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Напомним, с соответствующей инициативой в ходе заседания рабочей группы по обращению с ТКО на территории Псковской области выступил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Он предложил активистам ОНФ провести анкетирование жителей Порховского района на предмет того, видят ли они свой муниципалитет в новой схеме обращения с отходами или нет. Глава регионального исполкома ОНФ Григорий Турчин сообщил, что общественники готовы подключиться к этой работе.

Врио губернатора отметил, что в анкете должны быть сформулированы корректные вопросы и пояснения. Также он поинтересовался мнением, каким должен быть опрос - анонимным или с указанием персональных данных. Григорий Турчин сообщил, что по опыту анонимные опросы вызывают большее доверие. В то же время участники совещания пришли к выводу, что принимать участие в опросе должны совершеннолетние местные жители. Они предъявят свой паспорт, но эти данные не будут указываться в конкретной анкете.