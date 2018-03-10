Общество

Начинается видеотрансляция программы «Навстречу урнам» с Дмитрием Шаховым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Навстречу урнам», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Сегодняшний гость студии - уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Ведущие программы Константин Калиниченко и Надежда Назаренко обсудят с ним актуальные вопросы общественно-политической жизни региона и соблюдение прав и свобод человека накануне президентских выборов, которые состоятся 18 марта. Вопросы Дмитрию Шахову можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.