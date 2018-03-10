Общество

Валентин Курбатов: Я иду на выборы, потому что отсиживаться далее нельзя

«Я иду на выборы, потому что отсиживаться далее нельзя», - заявил в комментарии для Псковской Ленты Новостей прозаик, литературный критик, литературовед Валентин Курбатов о предстоящих президентских выборах 18 марта. Псковский писатель высказал мнение о том, что в «тревожный для Отечества момент» нужно обязательно выразить свою гражданскую позицию и прийти на избирательные участки.

«Сегодня каждый участник предвыборной гонки рисует картину Отечества один другой безобразнее. Они соревнуются в том, как очернить то самое государство, которое, тем не менее, отважно хотят взвалить на свои плечи. Все поругано и обесчещено - образование, здравоохранение, кругом голод, нищета и подлецы. «Дай-ка я возьму весь этот мир!» Согласитесь, в этом есть какая-то комическая сторона», - отметил Валентин Курбатов.

Известный прозаик считает, что для страны настал тот час, «когда нельзя сдвинуть ни камешка». «Только начни - и крах, все повалится стеной. Сегодня нужны только терпение и последовательность. Именно поэтому я пойду на выборы, чтобы быть честным перед собой и перед своими детьми», - сказал собеседник издания.

Сейчас, по мнению Валентина Курбатова, россиянам, которые «чувствуют зябкую, в спину дышащую тревогу за Отечество», необходимо ощущение опоры и ясности. Писателя радует тот факт, что уже более 4 млн жителей страны проявили активность и подали заявления о голосовании не по месту регистрации. «Это говорит о внутренней обеспокоенности и гражданской ответственности, которой прежде не было», - отметил он.

«На выборы я пойду и деткам скажу, чтобы сходили непременно, а то отлуплю по старой памяти», - пошутил в заключение Валентин Курбатов.